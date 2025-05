"Restituiti i fondi per i progetti. Preoccupa il futuro del Pums"

Una interrogazione de La Comune pone interrogativi sulla restituzione di fondi ministeriali destinati a progettazioni chiave nell’ambito del Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che risultano non essere stati utilizzati. "Secondo la determinazione 2025-935 del 12 maggio, il Comune ha disposto la restituzione al ministero dei Trasporti di 33.336 euro – spiegano gli esponenti de La Comune –. Questi fondi facevano parte di un finanziamento ministeriale complessivo di euro 195mila destinato a diverse attività di progettazione legate al Pums. Tra le progettazioni finanziate, in particolare vi erano il Biciplan e campagne e azioni per la divulgazione dei contenuti del Pums". L’interrogazione evidenzia che, in merito a queste progettazioni specifiche, la rendicontazione ministeriale indica "una spesa sostenuta pari a zero euro per il progetto Biciplan, a fronte di un anticipo erogato di 15mila. Analogamente, per le campagne e azioni per la divulgazione dei contenuti del Pums, a fronte di un importo previsto di 15mila euro, la rendicontazione indica un importo speso pari a zero euro. Questo mancato utilizzo di fondi per aree considerate strategiche solleva preoccupazioni sullo stato di avanzamento di azioni fondamentali per il successo del Pums".