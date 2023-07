Restyling degli impianti sportivi del Comune Nel mirino lo stadio ’Preziosa’ e le frazioni

In questa seconda parte di 2023 sono previsti lavori agli impianti sportivi del territorio copparese per oltre 162mila euro, che saranno finanziati con risorse dall’avanzo di bilancio. Al campo sportivo Tamara sono previsti la tinteggiatura interna dei locali di servizio e adibiti a spogliatoi, la riparazione della recinzione danneggiata da atti vandalici e altri interventi. Il campo sportivo di Sabbioncello vedrà l’installazione di lavandini negli spogliatori, con la modifica degli impianti, la manutenzione straordinaria della pompa di irrigazione e la sostituzione delle panchine. A completare il novero delle frazioni, il campo sportivo di Ambrogio è stato sottoposto a una operazione di restyling da parte dei volontari degli Amici Di Stefano Ambrogio, che, in collaborazione con Comune e Patrimonio, hanno portato a termine diversi interventi. Venendo al capoluogo, sono programmati il rifacimento dell’impianto idrico e delle docce e la manutenzione straordinaria della copertura della tribuna allo stadio. Nell’elenco delle opere figurano anche interventi al palazzetto dello sport.