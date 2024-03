Restyling e inclusione nei parchi urbani del comune: "A disposizione anche per i diversamente abili"

Continua il processo di restyling dei dodici parchi urbani a Terre del Reno, con nuove installazioni di giochi a Sant’Agostino, San Carlo, Dosso e Mirabello. Il percorso è iniziato nel 2023, anno che ha visto l’arrivo di nuovi arredi per i più piccoli nei sei parchi comunali. Il restyling permetterà non solo un abbellimento dei parchi stessi, ma allo stesso tempo permetterà ai bambini di giocare in sicurezza, con strutture nuove e certificate. Inoltre vi si potranno trovare strutture adatte a bambini con disabilità, trasformandoli di fatto in parchi "inclusivi". "Ci siamo posti l’obiettivo di svecchiare i giochi in tutte le località partendo dagli arredi maggiormente intaccati dalle intemperie, dal tempo e che necessitavano di manutenzione continua; li abbiamo sostituiti con modelli meno deperibili più moderni e sicuri – dice l’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi (nella foto) commentando così le nuove installazioni – abbiamo deciso di investire in tutti i parchi, anche quelli più periferici e continueremo a farlo perché li riteniamo essenziali per le tante famiglie che li vivono quotidianamente, implementando gli arredi in quelli più frequentati come il Biancani a Sant’Agostino, il Nassirya a Mirabello, il Mendez a San Carlo e parco Via dei Mille a Dosso".

Un progetto importante anche nelle cifre. "Solo nel 2023 ha visto investire 135 mila euro – proseguono dal comune – cifra che comprende sia la razionalizzazione degli arredi presso il parco di Viale Europa, che i 15 mila euro per la nuova area inclusiva inserita al Parco Biancani, sempre a Sant’Agostino". "Il nuovo parco inclusivo è un’assoluta novità nel nostro Comune – prende la parola Marvelli – si tratta di giochi che possono essere indifferentemente utilizzati da bambini diversamente abili e non".