Restyling nelle scuole copparesi Stanziati 270mila euro per i lavori

Ammontano complessivamente a oltre 270mila euro le risorse dell’avanzo di bilancio che verranno utilizzate per le manutenzioni degli edifici scolastici, di cui si occuperà Patrimonio Copparo. Nel dettaglio alla scuola materna di Coccanile si provvederà alla posa in opera delle zanzariere mancanti, all’adeguamento normativo di tutti i parapetti in ferro esterni, al rifacimento parziale di intonaci interni ed esterni deteriorati dall’umidità risalente e ripristini della tinteggiatura, alla sostituzione di infissi e tende alla veneziana del piano terra, alla sistemazione di recinzione e cancelli e al rimaneggiamento del manto di copertura.

Alla scuola materna di Saletta sono previsti l’intervento di sostituzione della parte rimanente delle finestre non più a norma o obsolete, per motivi sia di sicurezza sia di maggior comfort termico, il rifacimento di porzioni di intonaci esterni danneggiati dall’umidità risalente, comprensivo di tinteggiature, la pulizia dei canali di gronda e la successiva revisione delle cornici mediante piattaforma e trabattelli, la pulizia e riparazione dei canali di gronda lato cortile interno e l’implementazione dell’impianto di riscaldamento.

La scuola d’infanzia Cadore vedrà l’installazione di tende ombreggianti sulle uscite laterali della scuola, il ripristino di alcune pareti interne e la tinteggiature dei vani, la riparazione di un tratto di recinzione dell’area cortiliva, la parziale sostituzione del cancello pedonale; il nido Gramsci l’implementazione dell’impianto di riscaldamento, la scuola d’infanzia Gulinelli la sistemazione di porzioni di intonaco sulle facciate esterne e successiva tinteggiatura, la sostituzione di alcuni scuri e la riverniciatura di quelli rimanenti, il rifacimento del rivestimento delle scale esterne e la sistemazione parapetti, la revisione della copertura della zona porticato e centrale termica. Alla primaria di Tamara si metterà mano al rifacimento della recinzione dell’area cortiliva, alla sistemazione di tutta l’area cortiliva che presenta numerosi dislivelli e disomogeneità della superficie, alla riqualificazione del circuito sanitario e accumulo. Alla primaria di Copparo sono in programma la riparazione delle pavimentazioni esterne in autobloccanti a causa di numerose disconnessioni e avvallamenti, la sostituzione di due armadi porta manichette antincendio, la sistemazione dell’area cortiliva mediante appianamento delle parti avallate e la sistemazione di botole e coperchi di pozzetti.