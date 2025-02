Rete civica: "Concessioni demaniali. Quali misure per il granchio blu?"

La Regione chiarisca come intende contrastare l’emergenza granchio blu, a partire dalla gestione delle "concessioni demaniali sperimentali". A chiederlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi (nella foto).

Nel documento, Mastacchi ricorda come "la Regione ha previsto nel bilancio 2025 un ulteriore stanziamento di un milione di euro di risorse regionali per far fronte all’emergenza granchio blu per coprire le spese sostenute dalle imprese per il suo smaltimento e trasporto, e che si aggiungono ai due milioni complessivi già finanziati nel 2023 e 2024, tra ristori e rimborsi e si parla anche della possibilità da parte della Regione di rilasciare "un’autorizzazione-concessione sperimentale" a cooperative già in possesso di una concessione demaniale marittima ai fini dell’acquacoltura".

Goro e i canali adduttori di Comacchio sono le aree maggiormente colpite in Italia dalla diffusione del dannoso crostaceo, che ha messo in ginocchio un importante comparto economico. Tra le due aree venivano prodotte circa 16mila tonnellate di vongole che corrispondono al 55% della produzione italiana e al 40% di quella europea con un’occupazione di circa 1.700 addetti.

Alla luce di queste considerazioni, il consigliere regionale ha presentato l’atto ispettivo per sapere dalla giunta regionale "se e come intende operare rispetto alle attuali concessioni considerato che le elevate presenze di granchio blu non permettono al momento di pianificare le nuove semine di molluschi bivalvi, con una possibile compromissione delle produzioni anche nel prossimo futuro".