Rete delle imprese sotto pressione "Speriamo che il sistema regga, vanno scongiurati stop d’energia"

"Speriamo che il sistema regga e non si verifichino blocchi d’energia, energia fondamentale per far funzionare tutto il mondo dell’economia. Adesso proprio per fronteggiare quest’ondata di caldo sta andando al massimo". Matteo Carion – il padre Roberto, autoriparatore, è stato uno dei primi soci della Confederazione – è diventato da poche ore il nuovo direttore provinciale di Cna Ferrara e già sul suo tavolo si addensano – non è un gioco di parole – le prima nubi. L’economia – le piccole e grandi imprese – arranca sotto il peso dei costi di produzione. Sono decollati sotto una cappa di calore che, nonostante i primi temporali, non sembra segnare il passo.

Salgono i costi per le aziende, un universo che voi rappresentate, l’ossatura della rete della provincia

"Una premessa. Fortunatamente, anche se si troveranno a pagare purtroppo cifre non di poco conto, la situazione è migliore rispetto all’anno scorso quando l’economia era schiacciata sotto il peso del caro-energia. Ci furono rincari ingentissimi. Ne siamo usciti, in questo momento doversi misurare con quei rincari sarebbe stato letale per alcune imprese. Due anni di seguito così difficili avrebbero innescato una situazione pesantissima. Non ce l’avrebbero fatta"

Questa la premessa

"Come dicevo anche nei prossimi mesi proprio per i costi sostenuti per l’energia che serve a far funzionare l’aria condizionata, i ventilatori, le aziende, i nostri imprenditori si troveranno ad affrontare un prezzo ancora una volta salato. Costi che hanno un impatto importante. Si tratta, ce lo auguriamo, di un periodo limitato. In pratica i picchi di calura sono arrivati con il mese di luglio, in questo ultimo periodo. Anche questo aspetto concorre a ridurre le tensioni sul sistema produttivo"

Non solo costi

"No, è fondamentale la sicurezza. Mi riferisco in modo particolare ai cantieri edili, lavorare in certe condizioni è un rischio. Da qui la possibilità di accedere proprio in queste situazioni così estreme a forme di cassa integrazione. L’augurio è che questa emergenza non perduri, che il caldo rientri".