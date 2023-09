Rete fognaria, finito l’adeguamento. Spesi quasi due milioni di euro

GORO

Completati i lavori di adeguamento della rete fognaria a Goro, previsti da Cadf. Gli interventi, volti al miglioramento del servizio e a scongiurare allagamenti in alcune zone, hanno interessato diverse vie: Provinciale SP 27, dell’Industria, dell’Artigianato, dell’Agricoltura, Risanamento, F.lli Gennari, Chiaviche, Mazzoni e Rizzo. I lavori, consegnati il 29 giugno DEL 2022 e conclusi il 19 luglio scorso, hanno previsto una spesa di 1.940.000 euro, comprensiva di somme per opere e somme a disposizione della stazione appaltante. Sono già state collaudate le opere elettromeccaniche realizzate durante i lavori, con esito positivo, ed in particolare il nuovo impianto di sollevamento di via F.lli Gennari e quello di via Chiaviche, quest’ultimo in sostituzione di quello esistente ormai dismesso. Nel corso dei lavori e fino ad oggi è stato possibile verificare il corretto funzionamento idraulico delle nuove condotte e il beneficio apportato ai residenti. Sono stati eliminati i collettori fognari che si trovavano nelle proprietà private di via F.lli Gennari, e ricostruiti gli allacciamenti alla pubblica fognatura, ora posizionata in aree pubbliche e finalmente raggiungibile per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di Cadf spa.

Nell’area verde limitrofa al campo sportivo di via Chiaviche, a protezione del collettore fognario, è stato realizzato un marciapiede che rende tutta la zona percorribile a piedi, mentre prima era spesso umida ed impraticabile. Inoltre, sono stati finalmente risolti alcuni problemi di scarichi di acque nere a cielo aperto, convogliandoli nei nuovi collettori fognari. "L’area verde prospicente la strada provinciale via Cristina, in prossimità dell’accesso al campo sportivo – spiegano da Cadf -, ora non è più oggetto di allagamenti, come pure il fossetto di scolo della strada che serve la provinciale da via dell’Industria a via Risanamento, grazie alla realizzazione del nuovo collettore di scolo ed alla risagomatura del fosso che ora scarica regolarmente nel collettore di bonifica. Le aree commerciali e residenziali di via dell’Industria, di via dell’Artigianato e fino a via Risanamento, oggi non si allagano più in conseguenza di forti eventi meteorici, grazie anche al nuovo sfioratore ubicato all’incrocio tra via Industria e via dell’Agricoltura, che scarica nel canale di bonifica di via del Puisaro".

Valerio Franzoni