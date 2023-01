Rete fognaria, lavori in corso per migliorare l’efficacia ai Lidi a nord

PORTO GARIBALDI

Senza sosta i lavori alle vasche di laminazione di Lido delle Nazioni e Porto Garibaldi. L’intervento è volto al contrasto degli allagamenti e che prevede un investimento di oltre cinque milioni di euro: un tema particolarmente sentito in questa zona della provincia, cui si sta mettendo mano con importanti opere.

"Una delle problematiche che la società Cadf sta affrontando con maggiore impegno e risorse in questo periodo, è legata all’insufficiente efficacia del sistema fognario dei Lidi Comacchiesi Nord (da Porto Garibaldi a Volano) nello smaltimento delle acque meteoriche che, in occasione delle più abbondanti precipitazioni piovose, determina allagamenti nelle parti di tessuto urbano più soggette a questo tipo di rischio – si legge sulla pagina Facebook della società, che cura il servizio idrico integrato sul territorio comunale comacchiese, in un post che è stato pubblicato qualche giorno fa -. Durante gli eventi piovosi molto intensi, le acque eccendenti la potenzialità dell’impianto esistente saranno sfiorate nella vasca di prima pioggia, dove verranno trattate con acido peracetico al fine di eliminare l’eventuale carica batterica presente, prima di essere inviate alla vasca di laminazione".

Una volta completati gli interventi, le acque saranno poi restituite alla rete del Consorzio di bonifica con una portata massima stabilita dal consorzio stesso". Un’opera importante, quella che si sta portando avanti nel Comacchiese, nell’ambito dell’ampio piano di messa in sicurezza idraulica del territorio stabilito dall’accordo sottoscritto da Regione, Provincia, Comune di Comacchio e Cadf negli scorsi anni. Una serie di interventi a step, alcuni conclusi, altri in fase di realizzazione per contrastare il fenomeno degli allagamenti, frequenti in caso di abbondanti piogge in alcune zone dell’area Lidi Nord.

v.f.