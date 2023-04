Rete giustizia climatica "Stop ai rigassificatori, manifestiamo a Ravenna"

Aderirà anche la Rete giustizia climatica di Ferrara alla manifestazione in programma il prossimo 6 maggio a Ravenna contro i rigassificatori, l’economia del fossile e per la transizione ecologica. Si è incentrato su questi temi l’incontro di giovedì alla Biblioteca Popolare Giardino, a cui sono intervenuti Pippo Tadolini, coordinatore di ‘Per il clima-fuori dal fossile’ di Ravenna e Massimo Serafini, ambientalista. Corrado Oddi, referente della Rete Giustizia Climatica, ha ricordato ciò che ha spinto la rete ad aderire alla manifestazione romagnola: "A Ravenna sarà installato un secondo rigassificatore, per i prossimi 15 anni quindi si ripropone un’economia del fossile. Si sta poi tornando indietro, definendo l’Italia hub del gas, decisione che non è solo di politica generale, due esempi sono l’impianto di biometano di Villanova, contrabbandato come energia green, invece siamo ancora dentro il ciclo del metano, che è un gas climalterante, poi il teleriscaldamento di Ferrara, che costa più del gas. Un paradosso".

La manifestazione non riguarda però solo la città di Ravenna, come afferma Pippo Tadolini, ma è una protesta di tutti. È, secondo il relatore, il momento di passare alle energie rinnovabili, cosa che non avviene per motivi di profitto: "Il mercato – ha commentato Tadolini – sta lavorando su un business. Scelte politiche vere per proporre le rinnovabili non ce ne sono perché, come è evidente, c’è un assalto alle risorse del pianeta da parte dei colossi dell’estrattivismo, per ricavare più profitti possibili, e questo condiziona politica e vita sociale".

Anche secondo Massimo Serafini è giunto il momento di liberarsi dal fossile: "Perché non possiamo alimentare ancora le nostre scelte energetiche con quel combustibile, il mondo in pochi anni sarebbe travolto dalla crisi climatica. Mi meraviglio a volte del dibattito su bellezza e paesaggio, e immagino questo paesaggio dopo un evento estremo. Serve la credibilità di un allontanamento dal fossile. La politica crede, o qualcuno gli fa credere, che il rischio climatico non ci sia".

Secondo Serafini poi, con una gestione oculata dell’energia, senza sprechi, è possibile mantenere tutti i servizi di cui disponiamo, ma alimentandoli con le energie rinnovabili, solare, eolica e idroelettrica: "C’è poi una grande occasione per il rinnovabile, che si chiama comunità energetiche. Fatta la manifestazione di Ravenna dobbiamo creare un fatto che dimostri che si può fare a meno di Eni ed Enel, perché i servizi ce li facciamo da soli, con le comunità energetiche appunto".

Lucia Bianchini