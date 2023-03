Rete idrica, Cadf investe quasi mezzo milione

Tre interventi sono stati recentemente completati da Cadf per migliorare il servizio idrico nei territori serviti dalla società. Uno di questi ha riguardato la sostituzione di una condotta tra via Barce e via Manzoni a Mezzogoro, frazione del Comune di Codigoro. Nello specifico, si è provveduto alla sostituzione di un tratto della condotta esistente, non più performante, con una nuova in pvc. L’intervento ha richiesto un budget complessivo di 65mila euro. Una nuova condotta è stata installata anche a Ruina, nel territorio comunale di Riva del Po. In questo caso, è stato effettuato un intervento di sostituzione della condotta dell’acqua potabile, ormai obsoleta, in via Possessione Grande.

È stata posata, in trincea di scavo a cielo aperto, la nuova tubazione in Pvc, che si sviluppa sulla banchina di via Possessione Grande, a partire dall’incrocio con la via Olmi per proseguire, sempre in banchina, per 457 metri complessivi di lunghezza. Il progetto ha comportato un costo di 130mila euro. "Le opere – spiegano dalla società Cadf - si sono svolte garantendo il servizio idrico fino alla fine dei lavori e consentendo la normale circolazione stradale.

Al termine dell’intervento, come sempre avviene nella sostituzione di vecchie condotte, la tubazione nuova è stata collaudata idraulicamente, lavata e sono state effettuate le analisi che attestano la potabilità dell’acqua condottata. Sono stati poi eseguiti i nodi di collegamento alla rete esistente e alle utenze interessate dall’intervento e rispristinati gli asfalti demoliti per l’esecuzione dei lavori". Altra opera completata riguarda l’efficientamento dell’impianto di sollevamento fognario di Porto Garibaldi. L’opera, realizzata in meno di tre mesi, ha permesso una consistente riduzione dei consumi energetici, un miglioramento dell’efficienza e una globale rivalutazione degli impianti elettrici.

L’investimento complessivo è stato di circa 200mila euro. Tale intervento sul territorio del Comune di Comacchio va ad aggiungersi agli altri eseguiti o attualmente in fase di esecuzione nella zona dei Lidi Nord per migliorare lo smaltimento delle acque piovane che, in occasione delle più abbondanti precipitazioni piovose di questi ultimi tempi, determinano frequenti allagamenti: queste ultime opere rientrano nell’importante progetto finanziato dal Comune di Comacchio, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ferrara e dalla stessa Cadf.

Valerio Franzoni