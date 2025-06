Rete idrica, cambia la viabilità a causa dei lavori

Proseguono le operazioni di manutenzione straordinaria alla rete idrica di competenza di Hera. Dalle ore 8 di domani alle ore 18 del giorno successivo (6 giugno) saranno istituite alcune misure per mettere in sicurezza il traffico e i pedoni, in vista di un cantiere che occuperà temporaneamente l’area di via Oriani. Le misure previste per il cantiere comporteranno la perimetrazione dell’area dei lavori, con la segnalazione di qualsiasi tipo di ingombro o apertura (come scavi o tombini) anche solo temporaneamente aperti sulla sede stradale. Verranno predisposti anche cartelli che segnaleranno l’interruzione provvisoria della strada e le deviazioni di itinerario. Naturalmente, verranno previste misure per consentire ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni.