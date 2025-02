Rete idrica, chiusa per lavori via Argine

Da ieri in vigore due modifiche alla viabilità in conseguenza di lavori di manutenzione. Fino al 14 marzo, nella sola fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 17, resterà chiusa al transito via Argine Cittadino nella frazione di Settepolesini, e in particolare tra le intersezioni che questa forma con via Comunale e via Canalbianco. La chiusura si rende necessaria in ragione dei lavori di manutenzione straordinaria volti alla sostituzione di una condotta idrica eseguiti per conto di Hera. Di conseguenza, dalle ore 17.00 alle ore 8.30, il transito dei veicoli lungo via Argine Cittadino sarà regolarmente consentito. Alle famiglie di Settepolesini sono in arrivo anche dei volantini informativi sulla chiusura stradale recapitati nelle buchette postali.

Dall’altra parte, e per quanto riguarda la sola mobilità ciclopedonale, dal 24 febbraio al 30 maggio (e comunque fino a fine lavori) resterà chiusa al traffico per un breve tratto la pista ciclo-pedonale lungo la destra-Panaro, all’altezza del nuovo incrocio tra via San Giovanni e la provinciale per Ospitale. Gli interventi sono fondamentali per la condotta idrica.