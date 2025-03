Rete idrica, martedì lavori con Cadf

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, la società Cadf comunica che nella giornata di martedì dalle 8 alle 12.30 verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile in alcune vie di Copparo. Interessate saranno le vie Leonardo da Vinci (dall’incrocio con via Primicello all’incrocio con via Michelangelo); via Michelangelo (dall’incrocio con vicolo Raffaello all’incrocio con via Leonardo da Vinci). E ancora, vicolo Galvani, via Pacinotti, via Torricelli, via Cosmè Tura, via Scarsella, via Agnelli, via Previati, via Dosso Dossi, via Cotti, via Boldini, via De Chirico, e via Savinio. Come specificato nella comunicazione della società Cadf, potranno anche verificarsi cali di pressione nell’erogazione di acqua anche in località e vie limitrofe.