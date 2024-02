Rete idrica, possibili disagi a causa dei lavori

Per lavori di manutenzione alla rete idrica programmati da Cadf, dalle 8 di oggi e alle 8 di martedì potranno verificarsi cali di pressione nell’erogazione di acqua potabile a Lido degli Estensi e a Lido di Spina. Nello specifico, a Lido degli Estensi sarà interessato l’intero centro abitato; a Lido di Spina, oltre all’intero centro abitato saranno interessate via Ussarola e via Romea. Come specificato da parte della società che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio, potranno verificarsi cali di pressione anche in vie limitrofe a quelle indicate.