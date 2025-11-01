Rete pace, un calendario di eventi. Proiezioni, incontri e dibattitti. Presidio per la Palestina in piazza

Sarà un novembre all’insegna della pace, della nonviolenza e della solidarietà internazionale quello promosso dalla Rete Pace, in collaborazione con la lista Civica Anselmo e con il patrocinio del Comune. Un calendario di appuntamenti, dibattiti e proiezioni animerà diversi luoghi della città con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sui temi dei diritti umani e del dialogo tra i popoli. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre alle 21 al circolo Arci Bolognesi, dove sarà proiettato il film ‘Five Broken Cameras’. "Sarà un momento importante per noi, in cui vedremo da più vicino la triste realtà che ci circonda" ha confermato Barbara Diolaiti di Rete Pace. Il secondo incontro si terrà lunedì 10 novembre alle 17 nella sala della Musica. Ospite sarà Jeremy Milgrom, rabbino di Gerusalemme e fondatore dell’associazione Rabbini per i Diritti Umani, impegnata nel dialogo interreligioso e nella difesa dei civili contro la violenza. L’incontro, dal titolo ‘La pace è una pratica, non una speranza’, sarà introdotto da Alessandra Mambelli e offrirà un momento di riflessione sul ruolo delle religioni nella costruzione della convivenza pacifica. Si prosegue venerdì 21 novembre alle 17.30, ancora nella Sala della Musica, con l’iniziativa ‘Per la pace, per la nonviolenza, contro il riarmo’. L’appuntamento prevede la presentazione della Rete Regionale per la Pace e la Nonviolenza e della Campagna Stop Rearm Europe. Interverranno Pasquale Pugliese, rappresentante della Rete Emilia-Romagna, e Marco Bersani, coordinatore nazionale della campagna. L’incontro sarà coordinato da Elena Buccoliero della Rete Pace e sarà seguito dalla proiezione del documentario ‘La strada più lunga (2001)’, dedicato all’esperienza del Forum Permanente per la Pace della città estense.

Il ciclo di eventi si concluderà sabato 29 novembre alle 16 in piazza della Cattedrale con un presidio pubblico in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, promossa dall’Onu. La manifestazione sarà dedicata al rifiuto di ogni forma di violenza e di guerra, con particolare attenzione alla situazione attuale in Israele e Palestina e alla tutela degli obiettori di coscienza nei Paesi in conflitto.

Riccardo Fattorini