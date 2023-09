Retribuzioni e monte ore. Sit-in degli educatori, incontro con il prefetto

Riguardano attestati, retribuzioni e monte ore le istanze che la funzione pubblica Cgil insieme ad educatori ed educatrici hanno presentato in un incontro con il prefetto Rinaldo Argentieri, ieri a palazzo Giulio d’Este, proponendo una serie di emendamenti al disegno di legge sull’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico. "Condividiamo – dice Marco Blanzieri, Fp Cgil – gli obiettivi di quel disegno di legge, ma è necessario modificare dei passaggi fondamentali. Il ddl parla di diploma, corsi di 900 ore, ma in un’assemblea sulle 50 persone presenti solo una persona possedeva questi titoli. Particolarmente sentita è anche la questione delle retribuzioni".