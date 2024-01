Rette, la spaccatura. Case di riposo e rincari, i sindaci di centrosinistra: "E’ solo propaganda"

I primi cittadini del centrosinistra si scagliano contro la "propaganda dei sindaci del centrodestra che non hanno partecipato al voto in conferenza territoriale socio-sanitaria" e smontano la narrazione secondo la quale ci siano sindaci "asserviti e favorevoli a questi aumenti sulle rette delle cra". La cordata di amministratori, Edoardo Accorsi (Cento), Andrea Baldini (Argenta), Dario Bernardi (Portomaggiore), Marika Bugnoli (Goro), Gianni Michele Padovani (Mesola), Laura Perelli (Tresignana), Elena Rossi (Ostellato), Andrea Zamboni (Riva del Po) e Sabina Alice Zanardi (Codigoro), interviene per "precisare" alcuni fatti che si sono verificati durante la conferenza socio sanitaria che, come spiegato dai sindaci a più riprese anche durante la discussione, era chiamata a votare unicamente la data dell’entrata in vigore (il primo febbraio), dei rincari sulle rette. "Nessun sindaco – premettono – è favorevole ai rincari. Ma se i gestori delle case di riposo, sia pubblici che privati, sostengono di non poter sostenere i costi con le tariffe ferme a dieci anni fa e minacciano di chiudere, dietro questi gestori ci sono posti di lavoro e lavoratori con turni a volte massacranti. C’è la qualità del servizio dato agli ospiti e il trattamento equo degli operatori. Possiamo fingere che tutto questo non esista?". E qui arriva la critica pesante al sindaco Alan Fabbri, presidente della Ctss, che ha aperto la strada al non-voto degli amministratori di centrodestra. Per la verità la posizione di contrarietà all’aumento delle rette nelle cra la si registra anche da parte di Sinistra Italiana.

"C’è il tentativo inaccettabile di far passare una parte dei sindaci per asserviti e favorevoli a questi aumenti – attaccano – usando in modo improprio un organismo, la Ctss, che dovrebbe essere gestito in modo imparziale, invece già diverse volte purtroppo è stato usato per puri scopi di propaganda politica dal sindaco Fabbri, che manca di rispetto ai suoi colleghi slittando le convocazioni a suo piacimento, arrivando a seduta iniziata e parlando sopra a chi sta intervenendo in quel momento, e per attaccare la Regione ci ha più volte deliziato con argomentazioni e temi che nulla c’entravano con la seduta". "Perché si finge che la discussione fosse pro o contro aumenti, dando vita a una divisione surreale? – si chiedono i primi cittadini del centrosinistra –. Fabbri è vicepresidente regionale dell’Anci, perché non si è fatto sentire quando era il momento nelle sedi opportune? La Regione gli extra costi della sanità sinora li ha sempre coperti: Covid, caro energia e anche quelli relativi alle Cra con i tre euro-giorno dell’anno scorso recuperati dal proprio fondo non autosufficienza". E tra l’altro, fanno presente i sindaci, "quelle dell’Emilia Romagna rimangono basse proprio per le risorse messe dalla Regione. Il Governo, pur se sollecitato da regioni di tutti i colori politici, a finanziare adeguatamente questi extra costi, non lo ha fatto. Il tentativo di nascondere ciò va smascherato". Il ruolo dei sindaci, ammoniscono, "è essere vicino ai cittadini: non quello di illuderli e sottrarsi alle responsabilità". "Continueremo a batterci nelle sedi opportune – spiegano – perché gli aumenti siano contenuti e ridimensionati, e perché siano proporzionali al reddito adottando lo strumento dell’Isee. Ci confronteremo di sicuro con i sindacati cogliendo il loro allarme. Chi però semplifica questa questione lavandosene le mani, come ha già fatto sui bilanci dell’Ausl, sta mentendo a se stesso".