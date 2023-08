"Rette nidi a Terre del Reno: l'opposizione non sa di cosa parla"

Sulla questione delle rette alzate dei nidi ‘Tiglio ‘ e ‘Veliero’, il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi parla di ‘impreparazione del gruppo consigliare di minoranza’ e di ‘non consultazione degli organi tecnici’, mirando ‘a screditare e scatenare il malcontento’ precisando che ‘l’interpellanza è arrivata al protocollo dopo l’intervento sulla stampa, gesto politicamente scorretto’. "L’operato dell’amministrazioni è assolutamente rispettoso di tutte le normative – dice insieme all’assessore Elisabetta Zavatti - prima di procedere all’adozione del nuovo piano tariffario si sono svolti incontri con l’amministrazione di Vigarano e l’adeguamento delle rette si è reso necessario per uniformare il sistema tariffario del nuovo comune e rendere equo il trattamento per le famiglie (si è passati da 28 scaglioni a 9), in quanto quello del Veliero era rimasto invariato e fortemente disallineato con le tariffe vigenti sia nel territorio comunale che nell’intero Alto Ferrarese. Rette in linea con il livello medio di quelle del territorio, tenendo però conto che il nostro livello di tassazione fiscale è il più basso e che alle famiglie di Mirabello in seguito alla fusione, è stata notevolmente ridotta adeguandola a Sant’Agostino". E spiega. "Le rette hanno un livello di personalizzazione altissimo sulla base dell’Isee – prosegue - e le famiglie che hanno retta piena sono un numero ristretto, beneficiando di ulteriori riduzioni regionali e nazionali che vanno a calmierare e abbattere ulteriormente le rette sino a renderle spesso anche nulle. I tanto temuti aumenti annunciati da Futuro Comune e viviamo Vigarano, non ci saranno o saranno di pochi euro". Specifica anche che il tema tariffe non viene trattato in Comitato di gestione. "Le singole richieste sulla retta, anche personalizzata, vengono rivolte direttamente ai servizi educativi dai genitori interessati – conclude - La necessità di uniformare le tariffe era indispensabile: è in fase di svolgimento la gara unica di affidamento dei Servizi Educativi comunali, che prevede un unico capitolato di appalto con le stesse caratteristiche qualitative".

l.g.