Revenge porn, l’udienza. Ricatto con le foto hard, ‘amico’ social a processo

Andrà a processo l’uomo finito sotto inchiesta per revenge porn e tentata estorsione nell’ambito di una vicenda nata in rete e che vede coinvolto anche l’ex fidanzato della vittima. L’uomo, rintracciato dopo un periodo di irreperibilità, è stato rinviato a giudizio al termine dell’udienza preliminare di ieri mattina davanti al giudice Silvia Marini. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Monica Pedriali, aveva sollevato una questione di incompatibilità territoriale con l’obiettivo di ‘spostare’ il processo, ma l’istanza è stata subito respinta dal gup che ha disposto il giudizio con prima udienza il 9 giugno davanti al giudice Giovanni Solinas.

La vicenda al centro del procedimento prende le mosse qualche tempo fa, quando la protagonista dell’accaduto (parte civile con l’avvocato Luca Morassutto) inizia a ricevere messaggi via social da un contatto che non conosce (e che poi si rivelerà essere l’uomo oggi finito a processo). Inizialmente sembra un approccio innocuo e i due iniziano a parlare. A un tratto, però, lui le fa capire che su un sito internet circola una sua foto. Lei si allarma e cerca di capire qualcosa di più. A quel punto, l’interlocutore le dice che se voleva avere più dettagli avrebbe dovuto giocare con lui a ‘Obbligo o verità’ (un gioco nel quale si chiede ai partecipanti di rispondere a domande, il più delle volte imbarazzanti, o di sottoporsi a un qualche tipo di obbligo). Secondo la denunciante, lo scopo della richiesta sarebbe stato quello di ottenere ulteriori informazioni personali sul suo conto. La donna rifiuta, ma lui non molla. La ragazza viene così a sapere dell’esistenza di un gruppo Telegram nel quale circolerebbero altre sue foto intime. Inizia così a sospettare che a diffondere quelle immagini senza il suo consenso sia stato l’ex compagno. Si rivolge quindi all’avvocato Morassutto, il quale sporge querela. La procura mette così sotto la lente l’ex fidanzato (il quale, nel frattempo, ha definito la propria posizione patteggiando un anno di reclusione) e il soggetto con il quale la donna chattava, residente in provincia di Rovigo ma irreperibile fino a poche settimane fa. Ora quest’ultimo dovrà rispondere di quelle pesanti accuse in dibattimento.

Federico Malavasi