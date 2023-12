Revisioni e mazzette, in 72 davanti al giudice. Patteggeranno in 27

L’aula più capiente del tribunale piena fino all’orlo per un’intera mattina. Si è aperta ieri l’udienza preliminare per la maxi inchiesta di polizia stradale e guardia di finanza sul presunto giro di mazzette per le revisioni di mezzi pesanti tra le mura della Motorizzazione. Gli imputati complessivi sono 72 (più un 73esimo indagato che risulta però irreperibile), accusati a vario titolo di corruzione e falso. Davanti al gup Danilo Russo e al pubblico ministero Andrea Maggioni si sono discusse le prime questioni tecniche, tra cui la scelta di rito dei soggetti finiti sotto accusa. Stando a quanto emerso dalle prime interlocuzioni, 27 dovrebbero scegliere di patteggiare la pena, 26 dovrebbero optare per il processo con il rito abbreviato mentre i restanti diciannove si ‘giocheranno’ il proscioglimento o il rinvio a giudizio discutendo l’udienza preliminare. Il tutto è stato poi aggiornato al 26 gennaio per entrare nel vivo del procedimento. Nell’udienza di ieri non c’è stata la costituzione di parte civile da parte del ministero dei Trasporti, atto che invece molti dei presenti si aspettavano alla luce dei fatti contestati. Non è escluso, sia chiaro, che il dicastero possa farlo in un secondo momento, attraverso l’avvocatura dello Stato. La scelta di costituirsi o meno parte civile nel processo sulle presunte mazzette sarebbe stata anche oggetto di un recente carteggio (uno scambio di mail avvenuto a fine novembre) tra la la direzione generale Nord Est della Motorizzazione e la stessa avvocatura dello Stato di Bologna. Da quelle carte sarebbe emersa l’intenzione – confermata anche da Roma – di non costituirsi parte civile. Almeno per il momento perché, lo ribadiamo, non è escluso che ciò possa avvenire nei prossimi appuntamenti davanti al gup.

L’inchiesta. Con l’operazione ‘Ghost inspections’, il pubblico ministero Maggioni aveva iscritto nel registro degli indagati più di 230 persone, accusate a vario titolo di corruzione e falso nell’esecuzione delle revisioni di centinaia di autocarri. La stragrande maggioranza proprietari reali, ma in alcuni casi anche prestanome dei camion che dovevano essere revisionati. Al vertice, il magistrato aveva individuato tre figure di riferimento: Cesare Franchi (assistito dall’avvocato Alberto Bova) in quanto dipendente della Motorizzazione addetto alle prove di revisione degli automezzi, Edoardo Caselli (assistito dall’avvocato Ciriaco Minichiello) anche lui dipendente della Motorizzazione addetto alle prove di revisione e Alessandro Barca (assistito dall’avvocato Alessandro Valenti) in qualità di presunto intermediario tra i proprietari degli automezzi e i funzionari pubblici, in quanto titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Sotto accusa. Per tutti e tre il pm chiese e ottenne misure cautelari, perché ritenuti la mente di tutto il presunto giro illecito. Insieme a loro, il processo è stato chiesto per altre 69 persone, di fatto i proprietari dei mezzi che avevano ottenuto una revisione fasulla. Sono 407 le certificazioni fittizie che vengono contestate dalla procura e su cui ora si dovrà esprimere il giudice Russo. Degli altri indagati non compresi nei 72, 36 hanno già patteggiato la pena e per 120 circa lo stesso magistrato ha chiesto l’archiviazione. Il sistema fraudolento contestato ruotava attorno ai due funzionari della Motorizzazione, individuati come coloro che, pagando, erano meno esigenti nel dare il via libera a mezzi che, altrimenti, non avrebbero mai superato la revisione. Le indagini, comprensive di intercettazioni ambientali e riprese video, anche con passaggio delle cosiddette mazzette – stimate da 50 a 250 euro –, sono andate avanti da novembre del 2018 a maggio del 2019.

Federico Malavasi