Revisioni fantasma a Ferrara, il conto della Procura: "Falso e corruzione, processo per 72"

Ferrara, 22 luglio 2023 – Dopo cinque anni dagli episodi più vecchi contestati, la vicenda delle revisioni fantasma all’Ufficio ferrarese della Motorizzazione civile di Ferrara a dicembre prossimo arriverà davanti a un giudice. Il pubblico ministero che ha coordinato le indagini di Polizia stradale e Guardia di finanza, Andrea Maggioni, ha formalizzato nelle settimane scorse la corposa richiesta di rinvio a giudizio per 72 imputati e di recente il giudice dell’udienza preliminare, Danilo Russo, ha fissato la prima data utile per la discussione al primo dicembre prossimo. Sarà allora che le decine di imputati decideranno se chiedere di essere giudicati con riti alternativi o se attendere la scelta del giudice su un’eventuale rinvio a giudizio.

L’inchiesta

Con l’operazione Ghost inspections , il pm Maggioni aveva iscritto nel registro degli indagati più di 230 persone, accusate a vario titolo di corruzione e falso nell’esecuzione delle revisioni di centinaia di autocarri. La stragrande maggioranza proprietari reali,ma in alcuni casi anche prestanomi dei mezzi che dovevano essere. Al vertice dell’organizzazione, il magistrato aveva individuato tre figure di riferimento: Cesare Franchi (assistito dall’avvocato Alberto Bova) in quanto dipendente della Motorizzazione addetto alle prove di revisione degli automezzi. Edoardo Caselli (assistito dall’avvocato Ciriaco Minichiello) anche lui dipendente della Motorizzazione addetto alle prove di revisione e Alessandro Barca (assistito dall’avvocato Alessandro Valenti) in qualità di intermediario tra i proprietari degli automezzi e i funzionari pubblici, in quanto titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Per tutti e tre il pm chiese e ottenne misure cautelari, perché ritenuti la mente della presunta organizzazione criminale. Insieme a loro, il processo è stato chiesto per altre 69 persone, di fatto i proprietari dei mezzi che avevano ottenuto una revisione fasulla.

Sono 407 le certificazioni fittizie che vengono contestate dalla procura di Ferrara e su cui ora si dovrà esprimere il giudice Russo. Degli altri indagati non compresi nei 72, 36 hanno già patteggiato la pena e per 120 circa lo stesso magistrato ha chiesto l’archiviazione. Il sistema fraudolento contestato ruotava attorno ai due funzionari della Motorizzazione, individuati come coloro che, pagando, erano meno esigenti nel dare il via libera. Le indagini, comprensive di intercettazioni ambientali e riprese video, anche con passaggio delle cosiddette mazzette – stimate da 50 a 250 euro – sono andate avanti da novembre del 2018 a maggio del 2019.

Le reazioni

"Il mio assistito ha fornito ampia e leale collaborazione durante le indagini – sottolinea l’avvocato Alberto Bova, che assiste Franchi – chiarendo ampiamente la sua posizione. Siamo sicuri che ciò gli verrà riconosciuto dal giudice dell’udienza preliminare". "La procura è finalmente riuscita ad articolare una corposa richiesta di rinvio a giudizio dopo ben 5 anni dai fatti cointestati – commenta l’avvocato Ciriaco Minichiello, che assiste Caselli – . Sarà battaglia durissima laddove siamo estranei ai fatti contestati a Caselli e a qualche altro coimputato che assisto. Caselli non ha mai falsificato alcuna revisione e lo dimostreremo".