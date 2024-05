Riabilitazione territoriale Ausl,. Zucchini è la nuova direttrice

Nuova nomina per la direzione Riabilitazione territoriale dell’Ausl, la cui guida è stata affidata a Elisabetta Zucchini. Si dovrà occupare della ‘giovane’ Unità operativa, istituita dall’azienda nel 2022 per dare vita a una serie di servizi che vogliono essere sempre più vicini ai cittadini. La caratteristica che li accomuna è la presa in carico progettuale del paziente. In altre parole, un’attenzione particolare è rivolta a fornire gli strumenti necessari per garantire una qualità della vita elevata dopo un incidente o una malattia. "Il team riabilitativo multiprofessionale – dice Zucchini – ha un’importante sfida da affrontare che riguarda l’utilizzo della teleriabilitazione. È una tecnologia su cui è stato fatto un grosso investimento da parte dell’azienda e che comporterà una cruciale evoluzione tecnologica nell’ambito riabilitativo anche nella gestione delle cronicità. Vengo da una lunga esperienza in ambito riabilitativo sia ospedaliera che territoriale – continua la nuova direttrice – che voglio mettere a disposizione per favorire al meglio la continuità ambulatoriale e domiciliare dei pazienti con progetto riabilitativo dimessi dall’ospedale. Inizio con entusiasmo questa nuova collaborazione – conclude – per affrontare insieme la riorganizzazione della rete riabilitativa territoriale". Zucchini è stata responsabile di ‘Gestione dell’attività riabilitativa ospedaliera e territoriale’ dal 2018 fino a oggi all’Ausl di Modena, dove ha lavorato sia in attività di reparto che di ambulatorio fin dal 1999. Si è occupata inoltre dei percorsi per la presa in carico dei pazienti dimessi dall’ospedale con patologie neurologiche e ortopediche, di medicina di genere e di formazione.