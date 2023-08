"Riaperta la linea Ferrara-Ravenna: Lavezzola-Alfonsine-Portomaggiore"

PORTOMAGGIORE

Buone notizie per i viaggiatori e i pendolari della linea ferroviaria Ferrara-Ravenna. Dopo i danni che si sono verificati dapprima a seguito della disastrosa alluvione e poi della tromba d’aria del 22 luglio, che ha colpito vaste zone del Ravennate e anche del Mezzano, da ieri è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull’intera tratta.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha completato infatti i lavori di ripristino dell’infrastruttura fra Lavezzola e Alfonsine sulla linea Ferrara – Ravenna. Da Lavezzola a Ravenna il servizio era stato sostituito dai bus.

Il cantiere, che si è concluso nei tempi previsti, ha visto i tecnici di RFI impegnati nella sostituzione di 550 metri di linea di alimentazione elettrica e 11 pali di sostegno con demolizione e ricostruzione dei relativi basamenti in cemento armato.

La ristrutturazione è una boccata d’aria fresca per la Romagna, ma indirettamente anche per i ferraresi che utilizzano la tratta attraverso gli scali ferroviari di Argenta e Portomaggiore. Un lento ritorno alla normalità dopo il maltempo che ha imperversato anche in quella zona.

f.v.