Riaperti locali dell’ambulatorio dopo l’allagamento

L’Ausl informa che all’ospedale di Cento è stata risolta la situazione verificatasi domenica, a causa della rottura di una tubatura idrica che ha provocato allagamenti nei locali dell’ambulatorio Salute donna. L’intervento di manutenzione, è stato avviato immediatamente nella stessa giornata e proseguito nella mattinata di ieri ed ha permesso la riparazione del tubo e quindi la pronta risoluzione del problema. Rispetto a quanto segnalato in via preventiva, i lavori non hanno causato l’interruzione del servizio del Salute Donna. Gli appuntamenti prenotati per il lunedì mattina, infatti, è stato scelto di farli regolarmente effettuare presso un altro ambulatorio. A partire dal pomeriggio di ieri, poi, le prestazioni sono state regolarmente eseguite.