Riaperto al transito il ponte a Vaccolino

È stato riaperto al transito, il ponte lungo la Strada provinciale 21 in località Vaccolino, a pochi chilometri dalla Strada statale 309 Romea. La piccola struttura di attraversamento era stata chiusa dalla Provincia per consentire il rifacimento dei cordoli laterali, necessari all’installazione di nuovi guard-rail. "Terminata dunque la realizzazione dei nuovi bordi – spiegano dall’Ente del Castello Estense -, il tratto stradale ha potuto essere riaperto al traffico, visto che l’installazione delle nuove barriere laterali richiederà nei prossimi giorni l’introduzione di un senso unico alternato di breve durata". L’intervento di manutenzione straordinaria costato circa 60mila euro all’amministrazione provinciale, arriva a chiudere un ciclo di quattro cantieri di messa in sicurezza di altrettanti piccoli ponti, dei quali tre, già ultimati, lungo la Strada provinciale 3 a Portorotta. Con la messa in sicurezza del quarto ponte a Vaccolino, dunque, si conclude un pacchetto di interventi per un importo di circa 250 mila euro. Come evidenziato dal sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, a fronte della riapertura al transito del ponte di Vaccolino, già dalla giornata di ieri sono tornate nuovamente attive le fermate del trasporto pubblico Tpl che erano state temporaneamente sospese in attesa del completamento dei lavori programmati dalla Provincia di Ferrara.

v.f.