Riaperto il ponte Mascellani. "Punto strategico"

Col taglio del nastro, da parte del presidente della Provincia Daniele Garuti, del sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli, del comandante della stazione dei Carabinieri laghese Rosario De Pascale, dei tecnici e della maestranze che lo hanno realizzato, ieri mattina è stato aperto al traffico il nuovo ponte Mascellani, sulla strada provinciale 15 a Lagosanto. "Oggi abbiamo inaugurato questo ponte – ha detto Garutti – ed è una grande soddisfazione che provo. Il recupero dei nostri ponti è un percorso che stiamo coltivando e ne abbiamo tanti. Questo era uno dei più ammalorati ed ha avuto la precedenza, dopo il lavoro di ripristino eccoci qua tutti contenti a restituirlo alla viabilità locale e anche sovracomunale, visto che è un passaggio importante per andare al mare".

Il ponte che attraversa il canale Trebba è nel comune di Lagosanto. Si tratta di un’opera costata un milione e 100mila di euro, finanziata con fondi del Ministero infrastrutture e trasporti. I lavori erano stati affidati all’impresa Dema di Bosco Mesola ed erano cominciati alla fine di due anni fa. C’era stata la demolizione della vecchia struttura ed alcune verifiche alle quali si sono aggiunti rallentamenti, sui tempi previsti, per le difficoltà della ditta a reperire le materie prime, in particolare gli appoggi della struttura sulle spalle del canale, in un mercato che ha dovuto fronteggiare le forti pressioni della concentrazione di cantieri, anche per rispettare i tempi stretti di realizzazione delle opere finanziate coi fondi del Pnrr. C’è stata la posa di un nuovo impalcato in calcestruzzo compresso della lunghezza di 25 metri, conforme alla normativa antisismica, sul quale è stato posto il nuovo manto stradale con barriere laterali.

Il primo cittadino di Lagosanto ha sottolineato con enfasi che "era un tratto stradale particolarmente impegnato, soprattutto nei periodi estivi, che collega un po’ tutto il nostro territorio provinciale. La riapertura di questa sede stradale e di questo ponte era importante – ha continuato Bertarelli –, ovviamente è stato realizzato dalla Provincia con dovizia di particolari e molta attenzione anche per la ciclabilità di questo percorso. Un ottimo lavoro, ed era impensabile ottenere un risultato così bello sul territorio, per questo ringrazio i tecnici della Provincia, che con l’importante lavoro che stanno svolgendo stanno dando dimostrazione di una grande capacità e professionalità, non solo a Lagosanto, ma anche a tutto il territorio provinciale". cla. casta.