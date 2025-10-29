Riapertura della Sp38, modalità e tempistiche

Questa sera, alle 20.30, all’Ostello di Campotto, la Provincia terrà un incontro pubblico a tema ‘Modalità e tempistiche di riapertura della viabilità sulla Sp38’. All’incontro interverranno il presidente della Provincia Daniele Garuti e il dirigente del settore Lavori pubblici Luca Capozzi. La questione legata alla riapertura della viabilità, ancora oggi con forti criticità, sarà oggetto di discussione. "Stiamo sollecitando la provincia a fare una riapertura parziale e provvisoria per i residenti, mezzi di soccorso e il trasporto scolastico" ha detto nei giorni scorsi l’assessore Nadia Cai. L’apertura del nuovo ponte di Campotto, sulla Sp38, era prevista a metà di questo mese ed era stata annunciata dal sindaco Andrea Baldini e dal presidente della Provincia, nell’ultima assemblea pubblica avvenuta lo scorso 8 settembre a Campotto. Il ripristino parziale a una corsia di percorrenza a senso unico alternato con semaforo e ancora priva di asfalto della strada Cardinala, sarà possibile grazie ai fondi messi a disposizione lo scorso 15 luglio dal commissario delegato per l’emergenza alluvione Michele de Pascale. Le lavorazioni sono parte di un unico appalto in gestione alla Provincia, che comprende la realizzazione del ponte Ercolani (500mila euro) e la riapertura della Sp38 (300mila), che ha la priorità di esecuzione in ordine di tempo. L’inagibilità delle infrastrutture è stata causata dall’alluvione di ottobre e novembre 2024. Le ripetute ondate di piena del fiume hanno causato il collasso del ponte e l’impraticabilità della strada, danneggiata anche a seguito del passaggio dei mezzi pesanti della Protezione civile, intervenuta durante la fase di emergenza.

Giovanni Tarlazzi