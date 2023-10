Riapre l’Armony di Bondeno: il ritorno del locale bollente con una serata evento

Ferrara, 5 ottobre 2023 – “Gli amori online non si sa quanto possano essere veri. Dal vivo è un’altra cosa. Così come gli spettacoli in pedana, in un tempio dell’erotismo come questo, credo abbiano ancora il loro fascino. Perché dal vivo è meglio che da dietro ad uno schermo". Ne è convinta Renza Bulgarelli, titolare dell’Armony Night club di Montemerlo di Bondeno pronto a riaprire: "Ho rinnovato il locale mantenendo lo stile che l’ha sempre caratterizzato – spiega – tra arredi, luci, poltroncine, tavoli, per migliorare l’accoglienza del pubblico".

Per creare l’evento venerdì 13 ottobre porta in passerella Martina Smeraldi, la star del momento. "E’ l’ultima scoperta di Rocco Siffredi – spiega –. E’ una star sui social con milioni di follower. Ha fans nel mondo giovanile che è il pubblico che confido risponderà alla serata. E’ giovane, bellissima, seguita da tanti che sono abituati a vederla dietro ad uno schermo e che ammirandola dal vivo potranno scoprire la sua rappresentazione da un punto di vista reale, nuovo, avvincente e diverso".

C’è un’eccellenza che caratterizza l’Armony: è la buona cucina, ovviamente tutta in tema, dai sapori ‘erotici’ di classe che unisce la cura delle portate al buon gusto. Il locale di Montemerlo di Bondeno si innalza in un fascio di luci nelle notti che illuminano la campagna circostante. Arredi raffinati in una stile ideato e rinnovato in questi mesi da Renza Bulgarelli che, nel 1990, aveva trasformato la sala da ballo gestita dalla famiglia in Disco Sexy e Ristorante, tra ali di folla che arrivavano da tutta Italia per ammirare dal vivo Moana Pozzi, llona Staller, Eva Hengher.

Una storia di spettacoli, di star dell’erotismo e di cucina a tema, che ha attraversato più trent’anni e che adesso rilancia. "Spero che ancora oggi la gente ami gli spettacoli dal vivo – dice – . Ero rimasta ferma con il lockdown, perché non si potevano aprire le discoteche e l’Armony è una discoteca. Mi è servito un attimo per capire quale fosse il momento giusto per ripartire. Adesso apriamo mantenendo i cliché che ha sempre avuto l’Armony – sottolinea – . Abbiamo rivitalizzato e ristrutturato il locale, ho rimodernato per mantenere la fama di ‘tempio dell’erotismo’ che ha sempre avuto garantendo le caratteristiche di qualità che ci hanno sempre contraddistinti".

La promessa al pubblico è quella che organizzerà un grande evento ogni mese: "Continuerò a muovere sui passi e sullo stile di quello che ho sempre fatto – dice ancora la Bulgarelli –. Il nostro slogan è ‘erotismo sano’, far divertire la gente, con spettacoli belli del momento, nella discrezione senza cose esagerate. Ho sempre voluto dare un tono di classe a questo tipo di intrattenimenti senza mai scadere nella volgarità, ma abbinando il piacere delle cene alla bellezza femminile che può dare una donna, valorizzando la buona tavola e il buon intrattenimento".

La serata di venerdì 14 con Martina Smeraldi, è anticipata dalla cena, alle 21.30, con spettacoli di sexy star e animazioni di ballerine dai nomi noti nel settore. Ha lanciato il locale con la ‘scuderia’ di Riccardo Schicchi e adesso rilancia con le star di Rocco Siffredi?: "L’ho conosciuto ad EroticArt a Bologna – chiude –. Non l’ho mai avuto nel mio locale. Lo aspetto".