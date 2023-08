Riapre Cinepark Apollo con cinque proposte Ecco le recensioni

di Paolo Micalizzi

Apertura alla grande del Cinepark Apollo. Dopo la pausa estiva, la multisala di Vicolo Carbone riapre oggi con 5 film di particolare interesse. Ad iniziare da “Oppenheimer”, il film di Christopher Nolan incentrato sulla vita del fisico americano che mise insieme il team del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica. Robert Oppenheimer, infatti, negli anni Quaranta , durante la Seconda guerra mondiale, avviò con la sua squadra di scienziati un progetto dedicato alla ricerca atomica e al suo impiego in ambito militare. Esso portò alla costruzione delle micidiali bombe sganciate in seguito su Hiroshima e Nagasaki. Il protagonista è interpretato da Cillian Murphy e nel cast del film ci sono, tra gli altri, anche Robert Downey Jr., Gary Oldman, Kenneth Branagh e Matthew Modine. Un film che avrà sicuramente successo, così come sta avvenendo con “Barbie” che anche il Cinepark Apollo inserisce nella sua programmazione. Un film che ha battuto tutti i record d’incassi negli USA ed al suo debutto in Italia ha incassato 2,1 milioni. Un film che ha suscitato molte polemiche perché la regista Greta Gerwig sostiene apertamente i diritti Lgbtq+ mostrando sullo schermo diversi attori dichiaratamente non eterosessuali. Anche se la regista e la Warner Bros, che lo ha prodotto, dichiarano che “Barbie” non è un film “queer” sottolineando che in quanto “bambole” i personaggi del film non hanno un orientamento sessuale. In programma anche “Io sono tuo padre” del francese Mathieu Vadepied con protagonista il senegalese Omar Sy nel ruolo di Bakary che si arruola nell’esercito francese per ritrovare, e portare a casa, il figlio diciassettenne Thierno arruolato a forza per combattere nella Prima guerra mondiale. Ed una volta rintracciato dovrà lottare contro il furore bellicista di un ufficiale che invece vorrebbe portarlo al centro della battaglia. Un altro film contro l’assurda brutalità della guerra. Di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo è poi la commedia “I peggiori giorni” con protagonisti tre fratelli che tirano a sorte per decidere chi tra loro dovrà donare un rene al padre. Ne sono interpeeti i due registi insieme a, tra gli altri, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio Neri Marcorè, Rocco Papaleo, Anna Ferzetti e Claudia Pandolfi. Il quinto film è “Last film Show” di Pan Nalin, un’opera che racconta la storia di Samay, un bambino indiano di 9 anni che conquistato dalla magia del cinema, muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni in 35mm.