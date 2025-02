Riapre il ponte della Barchessa. Oggi la ripresa del traffico

Nella mattinata di oggi riaprirà al traffico il nuovo Ponte della Barchessa. Sono infatti conclusi i lavori di posa del guard rail, rallentato da una modifica dell’elemento terminale delle barriere stradali, a garanzia della piena sicurezza. È quindi stata acquisita tutta la documentazione di certificazione tecnica necessaria all’apertura.

Il vecchio ponte al confine tra i territori di Copparo e Jolanda di Savoia, che collega le località di Coccanile e Contane, sulla strada comunale via Seminato /via Cà Nova, è stato demolito dal momento che presentava un grave stato di dissesto strutturale e funzionale, per l’azione degli agenti climatici e il transito di veicoli di varia portata. Le condizioni erano tali da farne disporre la chiusura al traffico veicolare.

L’abbattimento è stato possibile a seguito del parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, che ne ha attestato l’assenza di requisiti di interesse culturale. Nella stessa posizione è stata realizzata la nuova struttura, con il mantenimento dei sottoservizi già presenti nella precedente: un’opera rispondente all’attuale normativa e, pertanto, alle richieste statiche e sismiche, capace di sostenere un traffico a doppio senso di marcia e a percorrenza continua, per un carico massimo di 50 tonnellate, dotato di tutti i sistemi a garanzia della sicurezza stradale.

I lavori, affidati alla ditta Frantoio Fondovalle di Montese, hanno avuto un costo di poco più di un milione di euro, col contributo regionale.