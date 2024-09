Riapre il ponte di Scortichino: "Un asse strategico per la zona"

Riaprirà alle ore 18 di venerdì 30 agosto il Ponte di Scortichino sul Canale Diversivo, ovvero con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato. L’apertura dell’infrastruttura avverrà in un primo momento a senso unico alternato regolato tramite semaforo: questo per consentire di svolgere in piena sicurezza la restante parte dei lavori, principalmente collocati al di sotto dell’impalcato. In questa prima fase di riapertura, potranno transitare sul Ponte tutti i veicoli di massa inferiore alle 26 tonnellate. "Il senso unico alternato era in vigore anche prima della chiusura, di conseguenza siamo certi si tratti di una buona soluzione che non allunga in maniera significativa i tempi di percorrenza – sono le parole del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Come abbiamo più volte ribadito, la chiusura concentrata durante il mese di agosto ha permesso di contenere al minimo i disagi per residenti e lavoratori. Abbiamo controllato scrupolosamente ogni fase dei lavori e fatto il possibile per accorciare le tempistiche – evidenziano ancora i due amministratori –: infatti, non soltanto venerdì il Ponte riaprirà con tre giorni di anticipo, ma a fine luglio fu chiuso due giorni dopo quanto originariamente stabilito, portando così a una riduzione complessiva del tempo di chiusura all’incirca pari a una settimana lavorativa (sommando i giorni di chiusura posticipata e di riapertura anticipata, ndr)". Fra martedì e mercoledì sono state eseguite e completate le asfaltature: prima con la realizzazione della base in conglomerato bituminoso e successivamente con la posa del tappeto di usura su cui da venerdì pomeriggio torneranno a transitare i veicoli. "Il cantiere di restauro e consolidamento del Ponte proseguirà ancora per qualche settimana – concludono Saletti e Vincenzi –, con lavorazioni concentrate prevalentemente al di sotto dell’infrastruttura ma non solo, ad esempio con il recupero integrale dei parapetti originali. Ad ogni modo, il traffico veicolare non subirà più alcuna interruzione".