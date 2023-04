Riapre il pontile nel weekend

Riaprirà in parte venerdì, in occasione del prossimo week-end di festa, il pontile al Lido di Volano. L’accesso sarà consentito, infatti, non sull’intera lunghezza e limitatamente per le prossime festività della Pasqua. A darne l’annuncio è il presidente della Provincia di Ferrara, Gianni Michele Padovani: "Una decisione che abbiamo preso – spiega – per la fruizione del pontile nelle prossime festività, durante le quali, come di consueto, si prevede un significativo flusso di turisti e visitatori". Per garantire la riapertura l’amministrazione che ha sede in Castello Estense ha accelerato i tempi di parziale ripristino, anticipandone i costi per circa 150mila euro. Il pontile verrà poi richiuso subito dopo le feste per proseguire l’intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario dopo i danni causati dagli eventi meteo accaduti dal 22 novembre al 5 dicembre 2022. I 150mila euro anticipati dal bilancio provinciale, dunque, servono per i primi lavori di messa in sicurezza, in attesa della puntuale quantificazione e riconoscimento delle eventuali risorse da parte della Regione Emilia-Romagna, cui la Provincia si è già rivolta nell’ambito delle procedure di richiesta danni da maltempo. "L’obiettivo – conclude Padovani – è terminare i lavori e aprire definitivamente il pontile per l’inizio della prossima stagione estiva". Quindi, chi sceglierà di passare il week-end pasquale nella località potrà passeggiare sull’infrastruttura.