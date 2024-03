Riapre la Casa Museo Brindisi

LIDO DI SPINA

Riapre oggi al pubblico la Casa Museo ‘Remo Brindisi’. Il museo raccoglie la ricca collezione appartenuta al maestro Remo Brindisi: un insieme di opere delle principali espressioni artistiche nazionali e internazionali del Novecento. La struttura, un’architettura moderna ispirata alla corrente del Bauhaus, immersa nel verde, tra la pineta e la spiaggia del Lido di Spina, è stata realizzata agli inizi degli anni Settanta dal celebre architetto e designer Nanda Vigo, integrando le due funzioni di abitazione e museo. "La riapertura è anche l’occasione di un rinnovato impegno da parte del Comune di Comacchio per la promozione di questo eccellente esempio di architettura e d’arte contemporanea – afferma l’assessore alla Cultura, Emanuele Mari -. Una collezione d’arte di enorme valore, tuttavia non ancora sufficientemente conosciuta e fruita. Intendiamo incrementare l’impegno per continuare il percorso di valorizzazione della Casa Museo ad ogni livello. Confidiamo nella competenza della direttrice Laura Ruffoni, che ha seguito le lunghe fasi di catalogazione, recuperato fondi museali e curato l’allestimento, per elevare ulteriormente l’attrattività del Museo facendone un’icona a livello nazionale". Proprio la direttrice Laura Ruffoni saluta con grande soddisfazione la conclusione della catalogazione della biblioteca Brindisi, che comprende più di seimila volumi di tema artistico.

"Oggi – spiega - il fondo bibliotecario Brindisi può essere restituito alla comunità per la sua consultazione. Per questo siamo grati alla Regione Emilia Romagna - Servizio Patrimonio Culturale, così come alla Biblioteca Civica ‘L.A. Muratori’ per l’impegno profuso". La Casa Museo sarà visitabile a marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre fino al ponte di Ognissanti giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; a giugno, luglio e agosto dal martedì alla domenica con apertura serale dalle 19 alle 23; da novembre a febbraio aperto su prenotazione. Le visite guidate serali, dal 4 luglio al 29 agosto, si terranno nei giovedì alle 21.30.