Riapre la Marfisa d’Este

Proseguono senza sosta gli ultimi preparativi in vista della grande e attesa riapertura alla Palazzina Marfisa d’Este, che sarà restituita alla città dopo gli importanti interventi di consolidamento strutturale, di adeguamento impiantistico e riallestimento museale. Dal 6 settembre (con inaugurazione il 5 settembre), la palazzina estense - costruita nel 1556 e ancora oggi straordinario esempio di abitazione rinascimentale - sarà riaperta al pubblico, con un nuovo allestimento dopo gli importanti lavori di riqualificazione post-sisma avviati nel gennaio 2023.

La Palazzina Marfisa d’Este e la Loggia degli Aranci, sono dunque quasi pronte per una nuova fase della loro importante storia. Con un investimento di oltre 1,17 milioni di euro, l’intervento ha restituito a questo importante sito rinascimentale la sua integrità architettonica e una maggiore sicurezza strutturale. Tra i principali lavori effettuati figurano il miglioramento sismico, con irrigidimento delle coperture, realizzazione di cordolature e incatenamenti, e il restauro delle fessurazioni nei muri portanti. La Loggia degli Aranci è stata consolidata con un cordolo in acciaio esterno per ridurne la vulnerabilità. Sono stati restaurati i soffitti cinquecenteschi, la pavimentazione e gli intonaci. L’ingresso e la biglietteria, rifatti con materiali tradizionali come il cocciopesto, si affiancano a servizi igienici completamente rinnovati e un impianto di climatizzazione all’avanguardia. Inoltre, è stata realizzata una rampa di accesso esterna per garantire la piena accessibilità. Nello spazio verde, ora riorganizzato, sono stati creati percorsi che richiamano lo stile del giardino all’italiana. Il nuovo allestimento è costato invece circa 170.000 euro.

Il progetto, ideato e coordinato dal Servizio Beni Monumentali, dal Servizio Cultura, turismo e rapporti con Unesco e dalla Fondazione Ferrara Arte, di concerto con la competente Soprintendenza, ha avuto come obiettivo la valorizzazione del complesso storico, preservandone l’identità architettonica e decorativa ed adeguando gli spazi alle esigenze di conservazione e fruizione contemporanea.

"L’obiettivo è creare un museo dinamico che da un lato salvaguardi le trasformazioni novecentesche promosse dal museografo Nino Barbantini, dall’altro celebri maggiormente la storia della Palazzina e la figura di Marfisa d’Este", spiega l’assessore alla Cultura e ai Beni monumentali Marco Gulinelli. Protagonista della vita culturale ferrarese tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, Marfisa d‘Este fu una donna di straordinario carattere e cultura: raffinata, colta e aperta alle arti; la sua dimora rimane uno dei luoghi più significativi della memoria cittadina. Con questo progetto, la Palazzina torna a essere non solo scrigno di storia, ma anche spazio vivo e accogliente, restituito alla comunità in tutta la sua bellezza. "Sarà un luogo che insieme valorizza il suo importante passato e avrà un nuovo futuro: sarà uno spazio accessibile a tutti, cosa prima non possibile, trasformando la preziosa dimora estense in una sede museale senza più barriere architettoniche", aggiunge l’assessore.