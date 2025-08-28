Riapre la mitica trattoria la Botte. La bandiera della Cina tra i tavoli: "Qui la cucina parla ferrarese"

In un quadretto, attaccato al muro, c’è una pergamena. Si legge, Zaganel d’oro 1977. Qualche riga dopo, in un bel corsivo, premio ’Zdora furastiera’. Il diploma, affisso ad una parete della trattoria La Botte – via Padova, a pochi metri il ponte sul Po e il confine tra Emilia e Veneto – è stato un po’ premonitore. La trattoria, da sempre anche albergo, riapre dopo un anno di stop. Un anno di lavori, nella sala i tavoli nuovi, profumano di legno, ci sono alla finestra i ciclamini, li sta annaffiando Shan Xu Xiao. ’Zdora furastiera’, massaia, regina della casa e del focolare, maestra nel fare tortellini, tirare la sfolia, stendere tagliatelle. E sarà rigorosamente made in Fe, Ferrara, la cucina che tra una settimana si potrà gustare in quel locale che segna la storia di questa città, subito dopo la curva della Statale. La data nel doploma, 1977. Ma in realtà bisogna fare un salto un po’ più lungo nel passato, anni Sessanta, per trovare le origini di quel locale che ha ospitato turisti e camionisti, operai e anzionotti, famiglie e calciatori, soprattutto quelli della Spal quando la squadra militava in serie B. Shan Xu Xiao è la proprietaria del locale insieme al fratello. Ad aiutarla anche suo marito, che si fa chiamare Paolo, 64 anni. "Sono in pensione, vengo qui a dare una mano. Ho lavorato per tanti anni a Venezia, a Marghera, in un bar tabacchi. Tanti soldi? Assolutamente no. Tante tasse, quello certamente sì". Anche le camere sono state ristrutturate, i mattoncini, i vasi alle finestre, sembra essere tornara l’aria del passato, il sapore della nostalgia. Dietro quel bancone, quando l’ingresso era una porta di vetro, c’era Giglio Bergamini. "Facevano bistecche che erano la fine del mondo", racconta un pensionato, ancorato a quei sapori.

Poi l’aria del cambiamento. Tra i tavoli approda Arturo Tropeoli, che era stato alle redini del ’Tazza d’oro’ in Corso Martiri della Libertà. Era un supertifoso della Spal, appeso al muro un cartoncino con un micio a strisce. E la scritta "In questa casa anche il gatto è della Spal". Erano gli anni d’oro, della serie B, si facevano cene tra tifosi. I calciatori erano di casa, qualcuno alloggiò in quelle stanze. E Shan Xu Xiao, il sorriso mentre sistema i fiori, vuol tornare a quel periodo d’oro. "I cuochi sono di Ferrara, la cucina è quella dell’Emilia, semplice. Tagliatelle e tortellini, tortelli alla zucca". Magari un bicchiere di sambuca. Pochi giorni, un po’ di pazienza. Il ritorno della zdora.