Riapre la Sala Estense, oggi il grande giorno. Investiti 550mila euro

Al termine di interventi di riqualificazione, potenziamento dell’accessibilità, rinnovo dell’impiantistica ed efficientamento energetico (con risparmio del 30 per circa), la ‘nuova’ sala estense riapre i battenti, a disposizione della città. L’investimento è stato di 550 mila euro, da fondi comunali (per 350mila euro circa) e Pnrr (per 200mila euro). La riapertura sarà celebrata oggi alle 10 (incontro riservato alla stampa), alla presenza del sindaco Alan Fabbri e degli assessori Marco Gulinelli e Andrea Maggi (foto). A seguire, fino alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, la sala rimarrà aperta a disposizione della cittadinanza per visite ad ingresso gratuito. Alle 10, l’ingegnere Paolo Rebecchi illustrerà il dettaglio degli interventi.