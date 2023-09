Riapre la ’Scuola della Musica’. Open day per studenti e famiglie

Apre da domenica, alle 11.30 con l’Open day che coinvolgerà studenti, insegnanti e famiglie, la ‘Scuola di Musica di Vigarano Mainarda’, nella sede di via Mantova. "Sarà l’occasione per conoscere gli insegnanti e provare gli strumenti – ha detto ieri il sindaco Davide Bergamini nel corso della presentazione ufficiale dell’anno di iniziative – e per chi lo desidera ci si potrà iscrivere. Fare musica significa stare insieme, conoscere nuove persone, condividere una passione, imparare ad ascoltare. Anche nelle piccole realtà come Vigarano ha un’enorme valenza sociale".

Con l’aggiudicazione del bando, riapre così la Casa della Musica e delle Arti, che era stata chiusa dall’amministrazione comunale lo scorso febbraio, trasferendo gli allievi altrove, per problemi, da quanto si era appreso, legati alla manutenzione e ai costi degli impianti termici. Ieri mattina è stata ufficialmente presentata l’ offerta formativa, nuova e specifica, per i bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 e 7 anni, mentre dagli 8 anni in su ci sarà la possibilità di iscriversi ai corsi di canto e strumento. "L’Open Day – ha spiegato il direttore della Scuola di Musica Giorgio Borgatti – è un momento di festa per i bambini, per i ragazzi e le ragazze di Vigarano e di tutto il territorio che desiderano avvicinarsi alla musica, provare gli strumenti, conoscere gli insegnanti e passare un pomeriggio divertendosi. Ma è anche un momento importante per i genitori che possono conoscere da vicino l’offerta formativa della nostra scuola".

Tra le novità di quest’anno due progetti per i bambini con grande attenzione anche all’inclusione per chi è più in difficoltà: ‘Crescendo’ un percorso di Musica e Movimento dai 3 ai 5 anni e ‘Orchestra dei Suoni’ per 6 e 7 anni che saranno presentati, in un momento specifico dell’Open day alle 17.

"Sono entusiasta al pensiero che vecchi e nuovi allievi riprendano a sognare – ha sottolineato l’assessore alla cultura Daniela Patroncini – al pensiero di passare di fianco alla scuola e sentire un pianoforte che suona, le note di una chitarra, le bacchette che picchiettano su una batteria".

