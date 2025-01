Riapre l’Agrilocanda a Campotto: "Riparto con i miei dipendenti"

Dopo tre mesi di duro lavoro e tanta determinazione, Agrilocanda è finalmente pronta a ripartire. Il ristorante riaprirà ufficialmente domani sera alle 19.30, mentre le camere torneranno attive da lunedì 13 gennaio. "Ma non finisce qui – dice Sebastiano Tundo, il principale artefice di questa rinascita a tempo di record – Sabato 25 gennaio ci sarà una grande festa di riapertura, alla quale siete tutti invitati per celebrare insieme questo nuovo inizio".

Qualche settimane fa l’acqua aveva inghiottito l’agriturismo, due piene a distanza di pochi giorni l’una dell’altra che avevano portato sconforto e desolazione. E danni ingenti. Una prima stima parla di 300 mila euro. "Vivere in questa situazione non è stato facile – racconta Sebastiano – La determinazione per ripartire me l’ha data la catena di solidarietà degli argentani e la buona volontà espressa dal proprietario dei muri, Massimo Ricci, oltre allo staff. Grazie a loro abbiamo trovato la forza di andare avanti. Sono andato sotto una prima volta il 20 ottobre, uno squarcio di 50 metri nel fiume Idice. Avevamo quattro ospiti, tutti evacuati per l’arrivo dell’alluvione. Le pompe ci hanno salvato. Poi è arrivata una seconda piena, che ha allagato tutto. Nonostante le enormi difficoltà non ho licenziato nessuno. Anzi, è stato proprio per il desiderio di non mettere a casa nessuno che ripartiamo. In azienda lavorano 18 persone, me escluso, che rappresentano un valore aggiunto per l’agriturismo".