Riapre l’ambulatorio, il medico è Renato Capatti "Eserciterà nella sede civica delle ex elementari"

Renato Capatti è il nuovo medico di base di Gambulaga. L’ambulatorio è aperto ogni martedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17; su appuntamento al numero 0533-650208 telefonando al mattino. Ne dà l’annuncio il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi: "Gambulaga rischiava di rimanere senza un ambulatorio del medico di base data la difficoltà di trovare locali adatti. Come Comune ci siamo attivati subito per mettere a disposizione i locali della sede civica - ex scuole elementari in via Masi: dopo tutti gli adempimenti burocratici del caso, mai troppo semplici quando si tratta di pubblica amministrazione, ce l’abbiamo fatta. Ora il dottor Capatti da questa settimana riceve a Gambulaga ogni martedì e venerdì, un servizio importante per la comunità. Grazie e buon lavoro!".

f.v.