Riapre lo storico ’Dolce e salato’

Il "Dolce e Salato" tornerà a vivere tra poche settimane, per la gioia dei buongustai di Portomaggiore. Il locale aveva chiuso i battenti a fine novembre, per un insieme di cause, soprattutto la decisione del capo pasticcere Marco Valieri di fare un lavoro che gli consentisse di stare più vicino alla famiglia, senza orari che obbligassero a delle levatacce, oltre alla ferma volontà della madre Doriana Biavati di passare la mano. "Non è stato facile prendere questa decisione, ma dopo cinquantatré anni ininterrotti era giunto il momento di scrivere la parola fine", commenta l’ex negoziante.

Al suo posto ecco Jessica Stabellini, compagna di Andrea Tani, titolare dell’Amadeus, celebre pub pizzeria che presidia le campagne di Ripapersico. "Dovevamo qualche settimana fa, quindi aprire un po’ prima, proseguendo l’attività senza interruzioni – racconta Tani – poi sono subentrati degli imprevisti; apriremo così nel mese di febbraio. I portuensi rivedranno il Dolce e Salato come era prima, compreso l’arredamento. Cambia solo la gestione".

Jessica non è certo nuova del mestiere: è di San Bartolomeo, ha 34 anni, a Portomaggiore dal 2020, figlia d’arte, il papà è pasticcere. Oltre che da Jessica, ci lavoreranno altre quattro o cinque persone; il nuovo capo pasticcere sarà di Ostellato. "Non entrerò a guidare il Dolce e Salato – aggiunge Andrea Tani – ho già da mandare avanti l’Amadeus Pub e il Bar con cucina del distributore Tamoil sulla superstrada 16 bis. Come spesso succede tutto è nato per caso, è nata questa opportunità e ho colto l’occasione, sulle orme di mio papà". E’ il mitico Lucio, un’istituzione del mondo della gastronomia portuense; fondatore dell’Amadeus nel 1989; alla sua prematura dipartita, il testimone è passato ad Andrea, nel pub dal 2000. La chiusura dello storico locale di via Giuseppe Garibaldi aveva rattristato i portuensi, la sua riapertura è un segnale di vitalità commerciale della cittadina.

"Ci fa molto piacere che il Dolce e Salato riapra i battenti – è il commento dell’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti – Passa in buone mani, la famiglia Tani ha una lunga esperienza nel settore della ristorazione del territorio, a cui faccio un caloroso in bocca al lupo, ad Andrea, Jessica e al suo staff. Ci sarà continuità con un’attività storica, un bel segnale di vitalità per Portomaggiore".

Franco Vanini