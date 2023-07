"Riaprite la fontanella di Pomposa Il Comune sblocchi la situazione"

"È incredibile come la fontanella di Pomposa, dove qualcuno si vanta giustamente di far giungere migliaia e migliaia di turisti, sia perennemente chiusa o guasta ed un turista, che voglia dissetarsi debba andare, obbligatoriamente, al bar o dai chioschi. E’davvero uno strano modo di concepire il turismo, oltretutto sta iniziando una stagione concertistica e magari qualcuno ha voglia di bersi un bicchiere d’acqua alla fontana". Lo disse il consigliere di opposizione Marco Barboni (nella foto), nel consiglio comunale di Codigoro, e aggiunse rivolto al sindaco Alice Zanardi "non capisco, perché quella fontanella non possa essere aperta". L’esponente di minoranza parla della piccola fontanella, a spinta, quindi non c’è pericolo che rimanga aperta con dispersione dell’acqua, di fronte al palazzina che ospita l’Ufficio Informazioni Turistiche. "Avevo già presentato una richiesta di chiarimenti sulla questione e il primo cittadino anziché rispondermi nel merito, mi ha suggerito di guardare quello che fa la Soprintendenza, come la ghiaia messa davanti all’ingresso dell’abbazia ed altre questioni". "C’è una grossa rottura ce non si riesce a geolocalizzare – replica il primo cittadino – farlo significherebbe creare una grande e profonda trincea che taglierebbe il parco a metà e con l’imminenza della stagione concertistica non è possibile, c’è comunque la fontanella ai chioschi e l’ufficio Iat sempre a disposizione". Infine Barboni chiede manutenzione sulla strada provinciale. "E’ l’unico tratto senza la linea in mezzo, con tutti i rischi che questo comporta se pensiamo che è percorsa da ambulanze che partono dall’ospedale del Delta. Il sindaco – conclude – aveva annunciato di aver sollecitato il presidente della Provincia".

cla.casta.