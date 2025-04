Riaprono gli uffici per i turisti sulla costa

Riaprono da oggi, gli Uffici informazioni turistiche (Iat) presenti sulla costa. Gli uffici saranno aperti nei week-end e nei giorni festivi fino all’ultima settimana di maggio, per poi estendere l’apertura sette giorni su sette, fino al 14 settembre. Gli Iat sono a disposizione di chi necessita di informazioni sull’accoglienza e l’offerta turistica del territorio (ad esempio, escursioni, eventi, servizi, ricettività, ecc...). È possibile anche richiedere il nuovo catalogo turistico di Comacchio per la stagione estiva 2025 dal titolo "Enjoy your holiday", pubblicato in versione italiana/inglese e tedesco/francese: uno strumento utile per avere a portata di mano tutte le informazioni sugli eventi in programma, su dove è possibile alloggiare sul territorio e su tutti i principali luoghi di cultura e naturalistici che è possibile ammirare. Gli Iat possono altresì offrire chiarimenti anche sui servizi presenti nel territorio, come trasporti, tariffe e abbonamenti stagionali dei parcheggi. Gli uffici Iat si trovano a Lido di Volano (Piazzale Volano, 4; 0533-355208); Lido Nazioni (Lungomare Italia 148/B; 0533-379068); Lido Pomposa (Via Montegrappa; 0533-3803425); Porto Garibaldi (Via Caprera 51/A; 0533-329076); Lido Estensi (Viale delle Querce; 0533-327464); Lido Spina, Viale Leonardo da Vinci, 112; 0533-333656) con orario di apertura dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Si ricorda che a Comacchio l’ufficio Informazioni turistiche si trova all’interno del Museo Delta Antico (Via Agatopisto, 2) ed è aperto tutto l’anno con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 – sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, ed è possibile contattarlo tramite il numero telefonico 0533-314154.