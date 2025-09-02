Riaprono Nidi e scuole d’infanzia. Tanti giochi e attività di accoglienza

Nella mattinata di ieri, si sono riaperte le porte dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia comunali per 166 bambine e bambine iscritti al servizio. Ad accoglierli, le educatrici e il personale delle strutture per la partenza delle attività, dall’ambientamento per i più piccini ai laboratori e momenti ludici per i più grandi, negli ambienti sicuri e protetti del Nido ’Gramsci’, del Polo d’Infanzia ’Cadore’ (che ospita Nido e Scuola d’Infanzia) e della scuola d’Infanzia ’Gulinelli’ che tra giovedì e venerdì scorso hanno ospitato gli incontri con i genitori e famigliari di bimbe e bimbi, nell’ambito dei quali sono state illustrate l’organizzazione dei servizi e le novità per l’anno educativo 2025-2026.

Occasioni preziose queste ultime, in modo particolare per mamme, papà, nonne e nonni dei neo iscritti, per approfondire la conoscenza delle educatrici, il personale e ricevere informazioni rispetto ai percorsi pedagogici, educativi e ai progetti che contribuiranno alla crescita dei bambini che vivranno nuove esperienze, stringeranno amicizie e si divertiranno imparando.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno educativo, l’assessore alla scuola Francesca Buraschi e la responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Copparo, Rita Sattin hanno portato saluto a bambine e bambini delle tre strutture cittadine. "Auguriamo ai piccoli e alle loro famiglie un felicissimo anno educativo che, siamo certi, favorirà la creatività e la crescita di bambine e bambini in un contesto di gioco, divertimento e opportunità di apprendimento – sottolinea l’assessore Buraschi – ci tengo anche ad esprimere il mio ’in bocca al lupo’ alle educatrici e al personale dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia che con passione, competenza, professionalità e impegno si prendono cura dei bimbi".