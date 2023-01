"Ricambio generazionale". Legacoop Estense punta su Barbieri

Si svolgerà al Forum Monzani di Modena il prossimo 26 gennaio il secondo congresso di Legacoop Estense, nata nel 2016 dalla fusione tra Ferrara e Modena. Si chiude il mandato di Andrea Benini, iniziato nel 2011 alla guida di Legacoop Ferrara e proseguito poi nel 2016 come primo presidente della nuova associazione, a seguito della fusione. "Un ricambio generazionale – afferma Benini – che consentirà all’associazione di poter contare su nuove energie e competenze. Nei mesi appena trascorsi, abbiamo aperto ai cooperatori la possibilità di inviare le proprie candidature e avviato un percorso di consultazioni, che ha coinvolto tutte le principali cooperative associate. Il percorso ha portato alla convergenza su un unico nome, quello del presidente di Cpl Concordia Paolo Barbieri, che è stato condiviso nella giornata l’altro giorno con la direzione di Legacoop e verrà presentato all’assemblea durante il congresso, per essere votato". Paolo Barbieri, 38 anni di Mirandola, dal 2018 è presidente di Cpl Concordia, una delle più importanti cooperative italiane, attiva nel campo della cogenerazione, dell’energy management e dei servizi per l’efficientamento energetico. "Le cooperative hanno affrontato in questi anni sfide complesse – prosegue Benini – dimostrando capacità di tenuta, salvaguardia dell’occupazione, radicamento territoriale. Sono certo che Paolo Barbieri saprà essere una guida responsabile e affidabile, per un’associazione sempre più orientata agli obiettivi di sviluppo sostenibile".

Barbieri, nel modello di governance previsto, manterrà anche la presidenza di Cpl e verrà affiancato nel suo mandato da due vicepresidenti, per il cui ruolo hanno dato la disponibilità il presidente di Cidas Daniele Bertarelli e la presidente di Politecnica Francesca Federzoni, già vicepresidente al fianco di Benini.