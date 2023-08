Ricatta l’amica per i soldi Arrestato per estorsione

Chiede un prestito a un’amica, non lo ottiene e cerca di ricattarla per ottenere ugualmente il denaro. Il ‘gioco’ non è però finito esattamente come aveva preventivato. Insieme alla donna, all’appuntamento si è presentata anche la polizia e per lui si sono aperte le porte del carcere. Ora deve rispondere di un’accusa pesantissima: estorsione. Tutto è cominciato alcuni giorni fa in città. Il protagonista della vicenda si presenta a casa della donna e le chiede cento euro. La richiesta viene rispedita al mittente nonostante le insistenze. Ma lui, stando a quanto ricostruito dagli investigatori della polizia di Stato, non si arrende. Ha in mente un piano e cerca di metterlo immediatamente in atto.

Poco dopo, la donna esce di casa e si trova la macchina aperta. Dall’abitacolo mancano alcuni documenti. Non passa molto tempo prima che si renda conto della fine che hanno fatto. Inizia a ricevere telefonate, una in particolare in cui l’amico le propone uno ‘scambio’. Se vuole riavere i documenti, dovrà consegnargli i soldi chiesti in precedenza. La donna rimane ferma sulle sue posizioni e segnala tutto alla polizia di Stato. Parte quindi la contromossa. La vittima finge di cedere al ricatto e i due si danno appuntamento. Quello che l’uomo non sa è che all’incontro avrebbero assistito anche gli agenti. Per lui scattano le manette. L’accusa, come anticipato, è pesante: estorsione. Al termine degli accertamenti del caso, l’uomo è stato accompagnato in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che verrà celebrata in tribunale nella giornata di domani.