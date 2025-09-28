Ricci e Alberti, ricordato l’eccidio: "Non dimentichiamo quei valori"

"È nostro dovere dire con forza mai più. Mai più indifferenza, mai più odio, mai più violenza. Lo facciamo anche nel nome di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti". È con questo monito che il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha concluso il proprio intervento in occasione della commemorazione dell’eccidio di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti, avvenuto il 25 settembre 1944. Ad ottantuno anni da quel terribile fatto, nella mattinata di sabato 27 settembre, autorità civili, militari, associazioni combattentistiche, rappresentanti della sezione Anpi “Carlo Sartori” di Copparo, cittadini e familiari dei due giovani uccisi, si sono riuniti dinanzi al cippo a loro dedicato per un toccante momento di ricordo e riflessione. Nel ringraziare tutti i presenti alla commemorazione, il primo cittadino ha rimarcato come "ogni anno, a pochi passi da dove il 25 settembre del 1944 Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti furono strappati alla vita con una violenza che ancora oggi ci toglie il respiro, abbiamo scelto di fare memoria per evitare il ripetersi della storia. Purtroppo quella fiammella che abbiamo ravvivato, coltivando con cura l’insegnamento di generosità e responsabilità che i due giovani che ci hanno trasmesso, in questi anni viene indebolita dalla cecità di chi non ha imparato quale fallimento, quale rovina, quale catastrofe sia la guerra", riferendosi ai conflitti in atto in Ucraina e a Gaza. Da qui l’esortazione a lottare per la libertà e la pace. Ad impreziosire la commemorazione è stata la presenza del Coro delle Mondine di Porporana che ha aperto la cerimonia con il canto dell’Inno nazionale.