Ricciuti avvocato dell’anno: "Per aver assistito i più fragili"

Per l’empatia e la vicinanza dimostrata durante le cause dei più fragili, in special modo le vittime di violenza. Per i notevoli successi ottenuti in particolare nel caso di Bosco Mesola e per le importanti pubblicazioni scientifiche". É la motivazione del premio come avvocato dell’anno nel settore penale assegnato all’avvocato Gianni Ricciuti (foto). Premio che gli è stato consegnato ieri a Milano da un network specifico in materia legale. Il tutto partito dalla foto dell’avvocato Ricciuti che viene abbracciato dalla mamma del bambino morto in piscina a Bosco Mesola, da lui assistita, nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di assoluzione. "Grande soddisfazione ovviamente – commenta Ricciuti – anche per le motivazioni che hanno portato al riconoscimento". Motivazioni che hanno preso le mosse anche dall’assistenza di donne vittime di maltrattamenti in famiglia.