Ricercato per maltrattamenti, arrestato al bar

Quando ha visto entrare i carabinieri nel bar deve aver pensato che fossero lì proprio per lui. I suoi tentativi di passare inosservato e di eludere gli sguardi hanno però ottenuto l’effetto contrario a quello sperato. Invece di distogliere l’attenzione, hanno stuzzicato il fiuto investigativo degli uomini dell’Arma, che lo hanno immediatamente controllato. A quel punto, ha capito che non c’era più modo di farla franca. Sono infatti bastati pochi istanti per capire le ragioni di tutto quel nervosismo. L’uomo, un 41enne romeno già noto alle forze dell’ordine, era infatti destinatario di una misura cautelare in carcere per una vicenda di maltrattamenti in famiglia risalente a un periodo precedente al 2021. Di recente, la corte d’Appello di Bologna aveva stabilito che venisse rintracciato e spedito in cella a seguito dell’aggravamento di un provvedimento già adottato in occasione degli episodi contestati.

Per capire meglio i contorni della vicenda bisogna fare un passo indietro. Un paio di anni fa, il 41enne era finito nei guai per aver maltrattato e picchiato la ex convivente. A suo carico era stato quindi emesso un divieto di avvicinamento alla vittima. Dopo i fatti, aveva lasciato Ferrara, trasferendosi in un paese della provincia di Rovigo. La distanza non è però bastata a raffreddare gli animi. L’uomo ha infatti violato il divieto che gli era stato imposto, ragion per cui la corte d’Appello ha recentemente aggravato la misura, disponendo per il romeno la custodia in carcere.

Quando però è stato il momento di notificare l’atto, il 41enne ha pensato bene di non farsi trovare. Un tentativo di evitare la galera che è durato qualche settimana e si è concluso ieri mattina, quando è finito nella rete dei carabinieri della stazione di Pontelagoscuro. I militari erano entrati in un bar di via Bentivoglio per un normale controllo. Lo stesso locale nel quale, in quegli stessi istanti, per sua sfortuna si trovava anche il fuggitivo. Il suo comportamento, come anticipato, ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari che hanno deciso di approfondire la sua posizione. Dalle verifiche sui documenti e sulla sua identità è emerso che era indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate commesse ai danni della ex compagna. Ovviamente è spuntato anche il provvedimento della corte d’Appello che ne disponeva la carcerazione. Il 41enne è stato quindi arrestato. Conclusi gli accertamenti è stato infine portato all’Arginone, dove rimarrà in attesa del processo.

"Continua su tutto il territorio provinciale l’azione di prevenzione e contrasto ai reati contro le fasce deboli da parte dei carabinieri – fanno sapere dal comando provinciale –, ai quali le vittime possono rivolgersi in ogni momento, certe di ricevere l’assistenza dell’Arma e della rete di protezione costituita a livello istituzionale tra diversi enti e organizzazioni presenti sul territorio".

f. m.