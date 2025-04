Ricercatore fatto a pezzi. Lutto tra i banchi del liceo, oggi un minuto di silenzio. Viaggio nei paesi straziati

Francesco Massari, 73 anni, baffi e capelli bianchi, lo sguardo di un ragazzo. E’ seduto al tavolino del Caffe Royal, in via II Giugno 1946 ad Argenta. E’ mattina, gli occhi incollati ai titoli del Resto del Carlino, alla foto di quel ragazzo. "Me lo ricordo, era un allievo del professor Fuschini. Era così buono", scuote la testa. Di nuovo lo sguardo verso quella fotografia, il volto sorridente, incorniciato nella prima pagina del giornale. "Che tragedia, siamo vicini alla famiglia in questo momento così terribile", è stato nel deserto Francesco Massari. Per 20 anni a costruire impianti petroliferi, dall’Iraq alla Libia. "Mai avuto paura, non mi è mai capitato nulla di brutto", sottolinea.

Argenta, San Biagio, Longastrino. Silenzio attorno, come a rispettare il dolore che sta vivendo una famiglia che ha perso un figlio. Alessandro Coatti, 38 anni, è morto laggiù, lontano. Si chiama Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi in Colombia. Fatto a pezzi, le parti del corpo in alcune valigie. Il biologo molecolare, dopo la laurea nel 2010 a Pisa in Neurobiologia Molecolare con il massimo dei voti, un Master al University College London, era entrato a far parte della Royal Society of Biology. Traguardi raggiunti, sacrifici, l’amore per i libri, il futuro sul palmo delle mani. Qualche chilometro, strade che attraversano campi, il verde del grano nelle curve che seguono il profilo di canali e ancora canali. Il cartello del limite di velocità, la scritta Longastrino. Giuseppe De Lorenzi, un residente, conosce la famiglia, il padre di Alessandro. "Mio figlio per un periodo ha lavorato nella stessa azienda dove era impiegato anche lui", racconta. Longastrino, le case lungo la statale, 1.930 abitanti che si dividono i comuni di Argenta e Alfonsine, la nostra provincia e quella di Ravenna. La morte atroce di un ragazzo è arrivata come un terremoto, uno tsunami a sconvolgere vite quotidiane. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini ha parole di profondo cordoglio per questa famiglia così duramente colpita.

Ha studiato al Rita Levi Montalcini Alessandro, il liceo scientifico di Argenta, la cancellata in via Matteotti, i gradini che Alessandro magari ha salito a due a due. Quando, i libri sottobraccio varcava l’ingresso al suono della campanella, si chiamava liceo Don Minzoni. Liviana Rovinetti è un tecnico di laboratorio. "Me lo ricordo molto bene – racconta, al suo fianco il preside Diego Nicola Pelliccia –. Era curioso nei confronti della vita, brillante, cordiale. Un giorno, quando già frequentava l’università, è venuto a trovarci. Un giorno bello per tutti". Si è diplomato qui nel 2005. "In quest’aula – dice, attorno i banchi – gli è stato consegnato il diploma, era così fiero". Il dirigente scolastico avrebbe voluto le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. "Servono le autorizzazioni, vedremo di ottenerle". Oggi, a mezzogiorno, ci sarà un minuto di silenzio. Risuonerà in tutte le aule della scuola che ha ospitato un talento. "E’ una tragedia devastante", dice ancora il preside. Nell’atrio gli studenti, una vita davanti. Come quella che aveva lui.

Mario Bovenzi