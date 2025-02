Ricercatore, scrittore e sommelier. Ci lascia l’argentano Graziano Pozzetto

"Era goliardico anche nei momenti più duri. Sempre estroverso, esuberante". Fino all’ultimo, finché ha potuto: perché Graziano Pozzetto non era tipo da starsene con le mani in mano, e ora che se n’è andato lascia una lunga produzione letteraria sul cibo e sul vino, sue grandi passioni. Oltre al ricordo di una persona unica, amata e conosciuta da tanti. "Una cosa che raccontava spesso – dice il figlio, Alessandro – è che era amico di Carlo Petrini di Slow Food e durante una conferenza in cui c’erano tanti ’professoroni’ e personaggi conosciuti, Petrini li snobbò per considerare solo lui, per il suo rigore morale e culturale rispetto ad altri che si erano fatti corrompere o tentare da soldi e marchette. Lui era sempre rimasto fedele a se stesso".

In queste ore sono tantissimi a ricordare Graziano Pozzetto, che si è spento venerdì pomeriggio a Ravenna a 83 anni. Ricercatore di cultura gastronomica e antropologica, sommelier, scrittore molto profilico e soprattutto grande appassionato del mangiar bene, quello più vivo e più verace, aveva vinto il premio Guidarello nel 2008 e il premio Baldassarre Molossi alla carriera nel 2011, conferitogli dalla giuria del premio Bancarella cucina.

La sezione locale di Slow Food ieri ha fatto sapere che chiederà al Comune di Ravenna di intitolare a Pozzetto una via, una strada o un altro luogo pubblico, compatibilmente con le norme. Dopo i funerali Pozzetto ha chiesto di essere tumulato nel cimitero di San Biagio di Argento, il suo paese natale a cui era sempre rimasto legato, nonostante dopo il matrimonio, oltre 40 anni fa, si fosse spostato a San Pietro in Campiano, dove ha poi sempre vissuto. "Il lavoro? Era impiegato al Cup di San Pietro in Campiano, col suo carattere particolare, a contatto col pubblico – ricorda il figlio – ma andò in pensione a 50 anni. E più che altro lo ricordo a lavorare alle sue guide, la sua passione per la gastronomia e i vini. Penso che abbia scritto più di 40 libri sulla cucina e tuttora era all’opera per fare delle serate a tema. I miei ricordi sono pieni di produttori di vini, di cantine... Aveva coinvolto anche mia mamma, era diventata sommelier. Aveva una cantina molto grande e una biblioteca sconfinata. Collezionava grappe, liquori che faceva lui".

Due anni fa era rimasto vedovo. E arriviamo così allo scorso dicembre, quando poco dopo Natale un controllo rivelò una brutta massa. Poi, l’epilogo.